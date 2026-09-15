סכנה: התכשיר להרזיה עלול לגרום להתקף לב

שימו לב! תכשיר ההרזיה עלול לסכן חיים. משרד הבריאות מפרסם היום אזהרה לציבור מפני רכישה וצריכה של המוצר ״G-Slim״, תכשיר הרזיה שאינו מאושר על ידי המשרד.

מבדיקות מעבדה שבוצעו למוצר עלה כי הוא מכיל את החומר הפעיל סיבוטראמין (Sibutramine), חומר תרופתי האסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. יש לציין כי בישראל לא קיימים תכשירים רשומים המכילים חומר זה.

בבדיקת המעבדה נמצאה כמות של 53.8 מ״ג סיבוטראמין בקפסולה – כמות הגבוהה ביותר מפי שלושה מהמינון שהיה קיים בתכשיר דומה שהוצא בעבר אל מחוץ לחוק. לאחרונה דווח על אשפוז צעיר לאחר שצרך את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר.

צריכת מוצרים המכילים סיבוטראמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ובהן עלייה בלחץ הדם, דופק מהיר, חרדה, עצבנות, נדודי שינה, התקפי לב, שבץ מוחי, הפרעות פסיכיאטריות ואף סכנת חיים. הסיכון עלול להיות גבוה אף יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר.

משרד הבריאות מזהיר מפני שימוש במוצרים מזויפים ובלתי מפוקחים העלולים לפגוע בבריאות הציבור, וקורא לציבור לרכוש תרופות, תוספי תזונה ומוצרי בריאות רק במקומות המאושרים לכך, כגון בתי מרקחת ורשתות הפארם, ולהימנע מרכישת מוצרים דרך הרשתות החברתיות, קבוצות מסרים ואתרי אינטרנט שאינם מוכרים.

המשרד מזכיר לציבור כי אנשים המעוניינים לרדת במשקל או לצרוך תוספי תזונה מומלץ שיתייעצו עם תזונאי/ת בעל/ת רישיון ממשרד הבריאות, יבצעו פעילות גופנית ויקפידו על תזונה בריאה.