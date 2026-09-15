ברק סרי: נתניהו מתרסק, זה מספר המנדטים שאיבד

העיתונאי ברק סרי, התייחס היום (שלישי) לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו, החליט ללכת על הראש של עופר וינטר עד הבחירות, והטיף מוסר לנתניהו.

"סתם תהיה: בליכוד עסוקים בשאלה האם ללכת לוינטר על הראש, להוריד אותו חזק, או לאפשר לו לעבור את אחוז החסימה מחשש לאובדן קולות.

הלו, הליכוד בסקרים בין 19 ל-20 מנדטים. איבד 12, 13 מנדטים מכוחו. אז אולי לפני שנתניהו מחליט אם להעלות או להוריד מפלגות, נראה אותו קודם, גיבור גדול, דואג לליכוד שלו", כתב סרי.

‏בנוסף, סרי התייחס לדיווח של מורן אזולאי, לפיו בליכוד מאשרים שנתניהו קיים שיחת הרגעה עם איתמר בן גביר וטלי גוטליב, והבהיר שהממשלה הבאה תוקם על בסיס הממשלה ​הקיימת וקווי היסוד שלה, ללא הכנסת מפלגה מגוש השינוי במקומם.

סרי כתב: "ואתם מאמינים לו שהוא רוצה להקים ״ממשלה לאומית רחבה?״. אם הוא ינצח, והוא רחוק מאוד מניצחון, זו תהיה בדיוק אותה קואליציה, אותה ממשלה ואותה קיצוניות".