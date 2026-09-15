מזרחים מול אשכנזים, חילונים מול דתיים: מה קורה ביום כיפור בבית הכנסת?

בית כנסת ביום כיפור ( צילום: AI )

יום כיפור ממשיך להיות אחד הימים המאחדים והמשמעותיים ביותר בחברה היהודית בישראל - גם בקרב מי שאינם מגדירים את עצמם דתיים. סקירה חדשה של המכון הישראלי לדמוקרטיה מגלה כי שלושה מכל ארבעה יהודים בישראל צמים ביום כיפור, וכי כמעט מחצית מהחילונים מקפידים על צום מלא או חלקי.

הסקירה, שנערכה לקראת יום כיפור, מבוססת על סקר מייצג של 1,002 יהודים בני 18 ומעלה, שנערך בחודשים יולי-אוגוסט 2026. כמעט מחצית מהחילונים צמים על פי הנתונים, 74% מהיהודים בישראל נוהגים לצום ביום כיפור: 63% מקיימים צום מלא ו-11% צמים באופן חלקי. בקרב החרדים, הדתיים-לאומיים והמסורתיים-דתיים, שיעור הצמים באופן מלא עומד על 97%-98%. אולם הנתון הבולט מגיע דווקא מהציבור שאינו מגדיר את עצמו דתי: 90% מהמסורתיים הלא-דתיים צמים לפחות באופן חלקי, בהם 77% שמקיימים צום מלא. גם בקרב החילונים המספרים גבוהים מהצפוי: 47% נוהגים לצום ביום כיפור - 28% באופן מלא ו-19% באופן חלקי. הפער בין מזרחים לאשכנזים הסקירה מצביעה גם על הבדל משמעותי בין מזרחים לאשכנזים. 88% מהמזרחים נוהגים לצום, מהם 81% באופן מלא, לעומת 64% מהאשכנזים, מהם 50.5% באופן מלא. הפער נשמר גם כשבוחנים אנשים בעלי אותה הגדרה דתית. בקרב החילונים, 63% מהמזרחים צמים באופן מלא או חלקי, לעומת 39% מהאשכנזים.

יום כיפור בכיכר החטופים ( צילום: דנה רעני )

אחד מכל חמישה חילונים מגיע לתפילה

הצום אינו המנהג היחיד שנשמר בקרב הציבור הישראלי. 57% מהיהודים בישראל משתתפים בתפילות יום כיפור: 51% בתפילה אורתודוקסית ו-6% בתפילה רפורמית או קונסרבטיבית.

בקרב המסורתיים-דתיים שיעור המשתתפים בתפילות עומד על 90%, ובקרב המסורתיים הלא-דתיים על 67%. גם בציבור החילוני, אחד מכל חמישה, 20%, נוהג להשתתף בתפילה ביום כיפור.

היום היחיד בשנה בבית הכנסת

עבור מאות אלפי ישראלים, יום כיפור הוא היום היחיד בשנה שבו הם פוקדים את בית הכנסת. 18% מכלל היהודים בישראל מגיעים לתפילת יום כיפור, אף שאינם נוהגים להשתתף בתפילות בבתי הכנסת לאורך השנה.

בקרב המסורתיים הלא-דתיים השיעור מגיע ל-37%, ובקרב החילונים ל-16%. למעשה, כמעט שליש, 32%, מכלל המשתתפים בתפילות יום כיפור אינם מגיעים לבית הכנסת במהלך השנה. בקרב החילונים שמשתתפים בתפילות ביום הקדוש, השיעור מזנק ל-79%.

הנתונים מצביעים על מעמדו הייחודי של יום כיפור בחברה הישראלית ועל זיקה עמוקה למסורת גם בקרב מי שאינם מגדירים את עצמם דתיים: כמעט מחצית מהחילונים צמים, חמישית מהם מגיעים לתפילה - ורבים פוקדים את בית הכנסת דווקא ביום הזה.

הסקירה נערכה בידי ד"ר אריאל פינקלשטיין, עו"ד שלומית רביצקי טור-פז ויערי פדן, בסיוע מרכז ויטרבי לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. עבודת השדה בוצעה בידי מכון iPanel וטעות הדגימה המרבית היא 3.1%.