כמו ב"היי סקול מיוזיקל": נועה קירל מעודדת את דניאל פרץ מהיציע

ועה קירל שוב מוכיחה שהיא יודעת איך לשלב בין תמיכה בבן הזוג לבין תוכן שסוחף את הרשת. בסרטון טיקטוק חדש שהעלתה הבוקר, כוכבת הפופ שיתפה תיעוד מהיציע במהלך משחק כדורגל של בן זוגה, השוער דניאל פרץ — אך עשתה זאת בדרך מקורית במיוחד.

קירל ביצעה ליפסינק לסצנה הבלתי נשכחת מתוך הסרט "היי סקול מיוזיקל 3", שבה הדמות גבריאלה צועקת מבין הקהל אל טרוי בולטון ומעודדת אותו להמשיך להילחם ולנצח במשחק.

המחווה המשעשעת זכתה לעשרות אלפי לייקים ותגובות ממעריצים שהתלהבו מהרפרנס לנוסטלגיית העשור הראשון של שנות האלפיים, והפכה במהירות לאחד הסרטונים המדוברים ברשת.