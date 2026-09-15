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חדשות חרדים

בן גביר התקבל בחמימות אצל חבר ה'מועצת' של ש"ס

חוצה מגזרים. אתמול הגיעו השר בן גביר ויוסי גולדברגר לישיבת 'אור החיים' והתקבלו בחמימות על ידי ראש הישיבה הרב ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס שברך אותם על החמרת היחס למחבלים הכלואים

11:03
6 תגובות
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בן גביר אצל הרב אלבז (ללא)

ראש ישיבת ״אור החיים״ וחבר מועצת חכמי התורה, הרב ראובן אלבז, קיבל אתמול בחמימות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת המועמד החרדי רשימת 'עוצמה יהודית', יוסי גולדברגר, שהגיעו למקום לקראת אמירת הסליחות.

קבלת הפנים החמה מצטרפת לביטויי התמיכה והאהדה שלהם זוכה השר בן גביר בתקופה האחרונה בציבור החרדי, ולא רק בקרב הציבור והשטח, אלא גם בקרב רבנים ודמויות תורניות בכירות.

לפי גורמים שהשתתפו בשיחה, הרב אלבז ישב עם בן גביר וגולדברגר דקות ארוכות, שוחח עמם על פעילותו של השר והודה לו על הפעילות להחמרת היחס למחבלים הכלואים בישראל.

בסיום המפגש ברך הרב אלבז את השר בן גביר ואת גולדברגר בהצלחה רבה ובסייעתא דשמיא בהמשך דרכם ועשייתם למען עם ישראל.

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עמוס
לפני 3 שעות

השר בן גביר, מה אכפת לך מגיוס חרדים כשאפשר לקפוץ לביקור חם בישיבה ולמכור לכולנו לוקשים?! 🤡
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