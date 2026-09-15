הפתיעה את כולם: הופעת האורח של טיילור סוויפט בטקס האמי

טקס האמי ה-78 שנערך אמש (שני) סיפק לא מעט רגעים מרגשים, אך הרגע שגרם לכל הרשת לגעוש הגיע עוד לפני שחולק הפרס הראשון. כוכבת הפופ הגדולה בעולם, טיילור סוויפט, שברה את האינטרנט כשהופיעה בהפתעה מוחלטת במערכון הפתיחה של המשדר, לצד כוכבת "חוק וסדר: יחידת עילית", מרישקה הרגיטאי.

המערכון שנפתח במחווה פרודית לסדרות הפשע והמשטרה המצליחות של השנה, הציג את הרגיטאי בתפקיד הבלשית הוותיקה שנשלחת לחקור את "התעלומה הגדולה של הוליווד": האם טיילור סוויפט תופיע לטקס, או שהיא תעדיף לבלות עוד ערב בתא הצפייה של משחקי ה-NFL?

בשיא המערכון, כשהבלשים נראו אובדי עצות מול לוח חקירות עמוס בחוטים אדומים ותאוריות קונספירציה של מעריצים, נפתחה הדלת ואל החדר צעדה סוויפט בעצמה — כשהיא לבושה במעיל בלשים קלאסי.

הנוכחים באולם הגיבו בתשואות סוערות, והקטע הפך ויראלי בתוך דקות ספורות ברשתות החברתיות, כשהמעריצים מציפים את X (טוויטר לשעבר) וטיקטוק בציטוטים מתוך הקטע.

הבחירה בהרגיטאי למערכון אינה מקרית: השתיים חברות קרובות מזה שנים, וסוויפט אף קראה לאחד מחתוליה המפורסמים "אוליביה בנסון", על שם הדמות האגדית של הרגיטאי ב"חוק וסדר".

סוויפט לא הגיעה לטקס רק כדי להצחיק; סרט ההופעה המצליח שלה, The Eras Tour: The Final Show, היה מועמד במספר קטגוריות מרכזיות, ביניהן "ספיישל המגוון הטוב ביותר". זוהי אינה הפעם הראשונה שסוויפט מותירה את חותמה על האקדמיה לטלוויזיה — כזכור, היא כבר מחזיקה בפרס אמי אחד בו זכתה בשנת 2015 עברו פרויקט אינטראקטיבי מיוחד.

עם זאת, נראה שעבור הקהל בבית והכוכבים באולם, הופעת האורח הבלתי צפויה שלה במערכון הפתיחה היא זו שתיזכר כרגע הגדול של הלילה.