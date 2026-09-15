אלירז שדה מתפוצץ על עיתונאית השמאל: "סעי לסוריה"

אלירז שדה ( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

אלירז שדה תקף היום (שלישי) בחריפות את העיתונאית ענת סרגוסטי, לאחר שטענה כי העולם נחשף במשך שלוש שנים לתמונות קשות מעזה שהציבור בישראל לא ראה, וקראה לאפשר את הקרנת הסרט בארץ.

שדה השיב לסרגוסטי במילים חריפות: "סעי לסוריה את והעולם ביחד לא חייבים לך ולאף אחד דין וחשבון והנה אני מתלהם תתקדמי הדמוקרטיה נגמרת מול אויביה". תגובתו של שדה הגיעה לאחר שסרגוסטי התייחסה לסרט ולשאלת כניסתה של העיתונות הזרה לרצועת עזה. לדבריה, "העולם ראה במשך 3 שנים תמונות זוועה מעזה, מה שאנחנו לא ראינו". העיתונאית הוסיפה והעלתה שאלה בנוגע להתנהלותה של ישראל: "אם למדינת ישראל אין מה להסתיר והכל בסדר, למה היא מונעת מעיתונות זרה להיכנס לשם?".

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סרגוסטי התייחסה גם לאפשרות שהסרט יוקרן בישראל, ואמרה כי היא מעוניינת שהציבור בארץ יצפה בו ויקיים דיון סביבו. "אני מקווה שהסרט יוקרן בארץ, אני רוצה שננהל את הדיון באופן מקצועי ולא בהתלהמות", אמרה.

שדה דחה את דבריה ולא קיבל את הביקורת על ההתלהמות. בתשובתו הוא התייחס ישירות לקריאתה לנהל דיון מקצועי, כתב "והנה אני מתלהם", והבהיר את עמדתו שלפיה ישראל אינה חייבת לספק דין וחשבון לעיתונאית או לעולם.

את תגובתו חתם שדה במשפט: "הדמוקרטיה נגמרת מול אויביה".