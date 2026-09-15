הנסיך הארי ומייגן מרקל ( lev radin / Shutterstock.com )

הקאמבק של הנסיך הארי (41) ומייגן מרקל (45) לבריטניה הפך לבלגן. אחרי שהזוג רשם את ילדיהם, ארצ'י (7) וליליבת (5), לבית ספר יוקרתי חדש בממלכה, הם נאלצו להוציא אותם משם כבר אחרי יומיים בלבד. הסיבה: תקרית אבטחה שהפכה את הנסיעה היומיומית למבצע לוגיסטי מורכב.

על פי הדיווחים מעבר לים, צוות האבטחה הפרטי של בני הזוג התקשה להתמודד עם הגעתם של הילדים בבוקר לבית הספר. המרחק בין הבית החדש של המשפחה למוסד החינוכי, יחד עם עומסי התנועה הכבדים הפכו את הנסיעה למשימה בעייתית ומורכבת. באחד הימים אף נקלעה שיירת האבטחה לתקרית בה כלי הרכב הופרדו זה מזה, מה שהעלה את רמת החרדה אצל ההורים. בינתיים, ארצ'י וליליבת כבר הספיקו להגיע השבוע לבית ספר חלופי באזור מגוריהם, שם התנאים הלוגיסטיים והביטחוניים מתאימים יותר לצרכי המשפחה. ההחלטה הובילה למאבק משפטי מתוקשר שבו הנסיך הארי כבר הפסיד. אלא שכעת, בעקבות שהותם המחודשת בממלכה, הוועדה נדרשת לבחון שוב את המצב הביטחוני סביבם ולהכריע אם רמת האיום מצדיקה להחזיר להם את הליווי המשטרתי. עד אז, נאלצים השניים להסתמך על מאבטחים פרטיים, שכפי שהוכח השבוע, מתקשים להתמודד אפילו עם משימות יומיומיות כמו הסעת ילדים לבית הספר.

( שאטרסטוק )

כזכור, הארי ומייגן רמזו בעבר על רצונם בפיוס עם משפחת המלוכה, אולם הם טענו כי כל ניסיונותיהם לעשות זאת עלו בתוהו. הנסיך הארי אמר בראיון כי "הייתי רוצה לקבל את אבא שלי ואח שלי בחזרה", אך הוסיף כי "הם לא הראו שום נכונות להתפייס".

השניים, שעברו לקליפורניה לפני מספר שנים, חתמו על חוזה ענק עם נטפליקס בשווי 100 מיליון דולר והשיקו סדרה דוקומנטרית שעוררה סערה בבריטניה. בסדרה הם העלו האשמות נגד התקשורת הבריטית ונגד בית המלוכה, מה שהעמיק את הקרע המשפחתי.