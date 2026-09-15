האם לומדים בין כיפור לסוכות? משרד החינוך בהודעת הבהרה

משרד החינוך פרסם הבוקר את לוח החופשות הרשמי לשנת הלימודים תשפ"ז, ועשה סדר בשאלות הרבות של ההורים והתלמידים בנוגע לימי הלימודים סביב חגי תשרי.

לפי הלוח המעודכן, בין יום הכיפורים לחג הסוכות יתקיים גשר מלא ולא יתקיימו לימודים. ימי החופשה בין החגים יחלו ביום שלישי, י"א בתשרי, ויימשכו עד ליום חמישי, י"ג בתשרי תשפ"ז.

מיד לאחר מכן יחלו ימי חג הסוכות, החל מערב החג ביום שישי, י"ד בתשרי, ועד ליום שבת, כ"ב בתשרי תשפ"ז.