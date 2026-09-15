דיווח: ההבטחה של נתניהו לבן גביר בממשלה הבאה

ברקע הדיווחים והספקולציות על אפשרות להקמת ממשלה "רחבה", ראש הממשלה בנימין נתניהו, שוחח לאחרונה עם יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, ועם המועמדת שהוצבה במקום השני ברשימתו טלי גוטליב, והבטיח להם כי לא תוכנס מפלגה אחרת לקואליציה במקומם, כך דיווחה העיתונאית מורן אזולאי באתר ynet.

למרות ניסיונותיו של ראש הממשלה להרגיע את הגזרה, במערכת הפוליטית יש מי שמטילים ספק בהבטחות. חברת הכנסת טלי גוטליב התייחסה להתפתחויות וגיבתה את החששות בעוצמה יהודית: "בן גביר צודק, ראש הממשלה תמיד העדיף להישען על מפלגות שמאל ומרכז".