במהלך פעילות: הממצא הדרמטי שאותר בדרום לבנון

לוחמי צוות הקרב החטיבתי 55, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91 במרחב הביטחוני בדרום לבנון, ממשיכים בפעילויות המבצעיות להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל.

במהלך סריקות שנערכו במרחב, איתרו הכוחות עמדת שהייה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה פיר תת-קרקעי. לצד התשתיות איתרו הלוחמים משגרים המוכנים לשימוש מיידי, ובהם 32 רקטות שהיו מכוונות ישירות לעבר שטח ישראל.

לפי תחקור הראשוני, הרקטות והמשגרים הושארו במרחב עוד טרם כניסתו לתוקף של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל השמידו את עמדת השהייה, הפיר ואמצעי הלחימה שנתפסו.

מדובר צה"ל נמסר כי הצבא לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות הביטחון, וימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום תוך מחויבות להסכם הפסקת האש.