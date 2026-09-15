שורד השבי אלי'ה כהן: "לא תצליחו לשכנע אותי שזה נכון"

שורד השבי אלי-ה כהן סיפק עדות מטלטלת וקשה במהלך ראיון שקים עם מגיש התקשורת שרון גל, כשהתייחס לחוויות שחווה בעת שנחטף והוחזק ברצועת עזה.

בדבריו הכואבים תיאר כהן את תגובות האוכלוסייה האזרחית ברצועה בזמן אירועי השבעה באוקטובר ובמהלך שהותו שם. "אני לא חושב שיש חפים מפשע בעזה", אמר כהן. "לא משנה כמה ינסו להוכיח לי, לא יצליחו להצדיק את זה שכל בן אדם שם מגיל 3 ועד גיל 80 חגג את הרגע שחטפו אותי, ערפו את הראשים של חברים שלי ואנסו את ידידות שלי".

כהן המשיך ושיתף במקרים ספציפיים ש נחרתו בזיכרונו מתוך המפגש הישיר עם האוכלוסייה המקומית בתוך עזה: "אני לא מאמין שאותה אישה שפיצצה אותי עם כפכפים ביום שנכנסתי לעזה היא חפה מפשע. אני לא מאמין שהילד בן החמש שדפק לי לבנה בראש בתוך עזה – אני לא מאמין שהוא חף מפשע".