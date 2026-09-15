כתב חדשות 12: לא הסרט, ההרג ההמוני בעזה פוגע בישראל

חדשות 12 ( אריה ליב אברמס / פלאש90 )

כתב חדשות 12 ציון נאנוס התייחס הבוקר (שלישי) לסערה סביב הסרט נז"א, ויצא נגד האיומים בצעדים כלפי היוצר. לדבריו, מדינה דמוקרטית אינה צריכה לפעול נגד יצירה קולנועית, גם כאשר מדובר בסרט מעצבן או חד־צדדי.

"מדינה דמוקרטית בטוחה בעצמה לא יוצאת מדעתה בגלל סרט, מעצבן ככל שיהיה, לא מאיימת בצעדים שלטוניים ואלימים נגד היוצר גם אם הוא נראה לנו תועמלן חד צדדי", כתב נאנוס. בהמשך טען כי הפגיעה במעמדה של ישראל בעולם אינה נגרמת מהסרט, שלדבריו ממילא יגיע לקהל מצומצם, אלא מהמציאות ברצועת עזה. "הנזק העצום לישראל בעולם הוא לא בגלל סרט דוקו, שמעטים יראו אלא בגלל המציאות שבה נהרגו 70K אנשים בעזה והרצועה חרבה לגמרי", כתב. נאנוס התייחס גם לתגובת הליכוד ולדברים שכתבה גבי לסקי. לדבריו, "הליכוד משתמש בציניות בסערה כדי לעשות דה לגיטימציה לרשימת הדמוקרטים. כי גבי לסקי כתבה שלא צריך להשתיק יצירות שמעלות שאלות ערכיות שחייבות להישאל".

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בהמשך תהה: "מה כל כך רדיקלי במשפט הזה? למה העלאת שאלות מוסריות על אופן הלחימה גם אחרי הזוועה של 7.10 היא פגיעה בחיילים? זה אמור להיות הכח שלנו".

לדברי נאנוס, הצורך לבחון את אופן הלחימה אינו נובע מדאגה לפלסטינים או משיקולי הסברה, אלא מהאופן שבו ישראל צריכה לבחון את עצמה. הוא כתב כי הדבר נדרש משום ש"אנחנו רוצים להעמיד את עצמנו בסטנדרטים גבוהים הרבה יותר מהאויבים שלנו".

את דבריו חתם בטענה כי "שמירה על טוהר הנשק וחקירת אופן הלחימה והתוצאות שהן ההרג ההמוני בעזה, היא אינטרס לאומי ומוסרי שלנו לטובת מדינת ישראל וחיילי צה״ל".