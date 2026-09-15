חזי נחמה על הפרישה של גלעד ארדן: "מעורר תהיות"

( (צילום: יונתן זינדל/פלאש90) )

אלוף משנה במילואים חזי נחמה, ממובילי פורום המפקדים והלוחמים במילואים ומי שהיה מועמד ברשימת 'מפלגת האחדות' בראשות גלעד ארדן, התייחס הבוקר במהדורת הבוקר ברדיו 'קול חי' לפרישת המפלגה ולתגובת הרחוב. דבריו של נחמה מגיעים על רקע הודעת המפלגה על הסרת מועמדותה, לאחר שבכל הסקרים שנערכו לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. בראיונו הודה נחמה באכזבה מהיעדר התמיכה הציבורית והפוליטית במהלך: "קיימת תחושת פספוס. העובדה שלא היה ביקוש למפלגה שלנו – מעוררת תהיות, בפרט לאור הדרישה מהשטח לימין ולאחדות".

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נחמה המשיך והצביע על הפער שנוצר לטענתו בין הרצון הציבורי המוצהר לבין שלב המעשים ברגע ההכרעה בקלפי: "הציבור מביע שוב ושוב רצון באחדות ובחיבורים, אך ברגע האמת כל אחד מתבצר בעמדותיו".