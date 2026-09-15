מיכאל שמש: דבר אחד טוב יצא מהסרט נז״א

העיתונאי מיכאל שמש, התייחס היום (שלישי) לסערה סביב הסרט נז״א.

לטענתו, יש דבר טוב אחד שיצא מכך. ״מהסיפור הזה של נז״א אולי בסוף יצא דבר אחד טוב. בתקופה האחרונה במקומות מסוימים של החברה הישראלית, היתה ממש תחרות מי מכפיש יותר את חיילי צה״ל.

מי יגיד ביטויים יותר קשים על הלוחמים שלנו, והסרט הזה בעלילת הדם המטורפת שלו, אחרי 7 באוקטובר, הצליח למעשה לגבש ולאחר כמעט את כל החברה הישראלית. מקצה לקצה, למעט בודדים, נגד היוצרים של הסרט ובעיקר נגד המסר ונגד מה שיצא ממנו״.

עוד הוסיף שמש: ״זה גרם לזה שיש גבול לכמה עלילות דם אפשר לטפול על הלוחמים הגיבורים שלנו שבגוף שלהם עושים הכל כדי לשמור על מה שנשאר מהעם היהודי״.