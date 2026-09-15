הבקשה לפסילת רע"ם: סולברג הציב דד-ליין ליועמ"שית

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה־26, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, הורה היום (שלישי) לרשימת רע"ם וליועצת המשפטית לממשלה להגיש את תגובותיהן לבקשה לפסילת המפלגה מהתמודדות בבחירות.

בהחלטתו הציב השופט סולברג לוחות זמנים קצרים להגשת התשובות. רע"ם נדרשה להשיב לבקשת הפסילה עד 18 בספטמבר בשעה 12:00, ואילו היועצת המשפטית לממשלה תגיש את עמדתה עד 22 בספטמבר בשעה 14:00.

לצד קביעת המועדים הבהיר יו"ר ועדת הבחירות כי הצדדים לא יוכלו לקבל זמן נוסף. השופט סולברג ציין כי בשל מיעוט ימי העבודה שנותרו עד למועד האחרון לאישור רשימות המועמדים, לא יינתנו ארכות כלשהן להגשת התגובות.

ההחלטה ניתנה במסגרת בקשת הפסילה שהגיש פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות נגד התמודדותה של רע"ם בבחירות לכנסת ה־26. בבקשה נטען כי קיימות עילות לפסילת המפלגה בשל תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור והסתה לגזענות.

הבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד יצחק בם, נשענת לטענת הפורום על מחקר הכולל יותר מאלף עמודים, וכן על ממצאים של רשמת העמותות, המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור, פרקליטות המדינה ובתי המשפט. בשלב זה התבקשו רע"ם והיועצת המשפטית לממשלה למסור את התייחסותן לטענות שהועלו.