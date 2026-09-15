לוחם בצה"ל זומן לחקירה: "ירי לא מידתי"

המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) פתחה בחקירה נגד לוחם בשירות סדיר, החניך בקורס מ"כים, שירה בסוף השבוע ברגלו של פלסטיני בצפון השומרון, כך דיווח כתב גלי צה"ל דורון קדוש ביומן הבוקר.

האירוע התרחש בסמוך לחוות "זית בגלבוע" בקו התפר, לאחר שרועה צאן יהודי דיווח כי הוא חש מאוים על ידי פלסטינים שהתקהלו סביבו. הכוח הצבאי שקפץ למקום פעל לפזר את ההתקהלות, ובמהלך הטיפול באירוע ירה אחד הלוחמים לעבר רגלו של פלסטיני במסגרת נוהל מעצר חשוד.

ממהלכו של התחקיר המבצעי שנערך בצה"ל התברר כי בניגוד לדיווחים הראשוניים מהשטח, לא בוצעה זריקת אבנים לעבר רועה הצאן. בנוסף, מתיעוד האירוע עולה כי הפלסטיני לא החזיק אבן בידו ולא נראה כמי שהיווה איום מיידי, ולפיכך נקבע במערכת הביטחון כי הירי בוצע בניגוד להוראות הפתיחה באש.

גורמים בצה"ל ציינו כי "הירי היה לא מידתי וחרג מהפקודות". לדבריהם, "המפקדים הבכירים בפיקוד המרכז מוטרדים מסוגיית טוהר הנשק ואירועי ירי בניגוד לפקודות. כשיש סכנת חיים אין דילמה, אבל במקום שבו נחשד כי סיבת הירי היא לא להסרת סכנה מיידית, נכון לחקור את האירוע".