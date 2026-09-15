ברוך מרזל מצהיר: ״אני לא אצביע לו״

‏איש הימין ברוך מרזל, יצא היום (שלישי) להגנת יו״ר ׳עמך ישראל, תא״ל במיל׳ עופר וינטר.

בדבריו אמר ברזל: ״אני לא אצביע לוינטר ולא מסכים עם כל מה שהמועמדים שלו אומרים, אבל יש לו ציבור ותומכים ולכן זכותו להתמודד. מי שחושב אחרת מוזמן לשכנע את הציבור לא להצביע לו, לא לנסות לסתום לו את הפה.

‏ואז מגיעים הקוזקים הנגזלים עם הטענה ש״וינטר לא יעבור״. סליחה, מי העלה את אחוז החסימה? מי יצר את המכשול שהיום אתם משתמשים בו כדי להפחיד מצביעים?״.

עוד הוסיף מרזל: ״אתם מנסים לקבור אותו פוליטית, מספרים לציבור שהצבעה עבורו היא ״בזבוז קולות״, ואם בסוף הוא לא יעבור עוד תאשימו אותו בכך שבזבז קולות. זו צביעות פוליטית במיטבה.

‏האמת? אתם לא מפחדים מוינטר. אתם מפחדים שהמצביעים שלכם יתחילו לחשוב לבד ולא יצביעו לכם״.