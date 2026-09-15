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חדשות פוליטי מדיני

המצטרפת החדשה לפוליטיקה מעריכה: כך יסתיימו הבחירות

מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה לשעבר וחברת מפלגת 'ביחד' התייחסה לסקרי המנדטים ולמירוץ לבחירות: "גוש התיקון מנוהל טוב"

09:20
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פתקי הצבעה בישראל (יונתן זינדל / פלאש90)

קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה וכיום מועמדת ברשימת 'ביחד', שוחחה הבוקר עם ענת דוידוב ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, והתייחסה לסקרי המנדטים העדכניים המציבים את מפלגתה על כ-12 מנדטים.

ברקע הספירה לאחור לקראת יום הבוחר, אמרה טרנר: "יש לנו 43 יום עד הבחירות. גוש התיקון היום מנוהל טוב".

טרנר הדגישה את היעדים המרכזיים של הקמפיין בשבועות שנותרו: "אנחנו הולכים לשכנע את הציבור שיכול להיות פה אחרת. אנחנו צריכים להביא כמה שיותר קולות של מתלבטים וצעירים".

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לסיום הבהירה כי היא מזהה רצון עז בציבור לשינוי פוליטי וציבורי מקיף: "יש לנו כל כך הרבה דברים לתקן. עם ישראל רוצה שינוי, יהיו פה אחוזי הצבעה מאוד גבוהים ויהיה תרחיש הונגריה".

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לאה דורשת שינוי
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