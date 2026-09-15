המצטרפת החדשה לפוליטיקה מעריכה: כך יסתיימו הבחירות

קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה וכיום מועמדת ברשימת 'ביחד', שוחחה הבוקר עם ענת דוידוב ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, והתייחסה לסקרי המנדטים העדכניים המציבים את מפלגתה על כ-12 מנדטים.
ברקע הספירה לאחור לקראת יום הבוחר, אמרה טרנר: "יש לנו 43 יום עד הבחירות. גוש התיקון היום מנוהל טוב".
טרנר הדגישה את היעדים המרכזיים של הקמפיין בשבועות שנותרו: "אנחנו הולכים לשכנע את הציבור שיכול להיות פה אחרת. אנחנו צריכים להביא כמה שיותר קולות של מתלבטים וצעירים".
לסיום הבהירה כי היא מזהה רצון עז בציבור לשינוי פוליטי וציבורי מקיף: "יש לנו כל כך הרבה דברים לתקן. עם ישראל רוצה שינוי, יהיו פה אחוזי הצבעה מאוד גבוהים ויהיה תרחיש הונגריה".
אתם לא מבינים שהאזרח העובד פשוט נחנק פה???? חייבים ממשלת תיקון ציונית שתדאג סוף סוף לציבור שלנו!