ראיתם אותו? רשות הטבע והגנים בבקשה חריגה מהציבור

( צילום אריאל שרפר )

רשות הטבע והגנים יצאה הבוקר בפנייה דחופה לציבור הרחב בבקשה לסיוע, בעקבות אירוע החפה של דולפין בחוף ירושלים בעיר.

בשעות הבוקר מוקדם נראה הדולפין כשהוא נפלט אל קו החוף. אזרחים שהיו במקום והפגינו כוונות טובות מיהרו להחזירו לתוך הים, אולם ברשות הטבע והגנים מבהירים כי הפעולה עלולה להזיק לו, ומביעים חשש כבד כי הדולפין פצוע או חולה וזקוק לסיוע מקצועי דחוף. בעקבות החשש לחייו, ברשות הטבע והגנים פונים לרוחצים ולאנשים השוהים ברצועת החוף באזור ומבקשים: אם נתקלתם בדולפין המדובר, אין להחזירו למים בשום אופן.

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במקום זאת, יש ליצור קשר מיידי עם מוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639*, ולהמתין לצד הדולפין עד להגעת הצוותים המקצועיים במקום, על מנת שיוכלו להעניק לו טיפול רפואי מתאים ולהעבירו לבדיקה.