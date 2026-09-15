איילה חסון על הדרמה הפוליטית: "זה אירוע גדול"

אילה חסון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

העיתונאית והפרשנית אילה חסון ('כאן חדשות') שוחחה עם ענת דוידוב ועמיחי אתאלי ברדיו 103fm, וסיפקה את ניתוחה למגמות העדכניות בסקרי המנדטים ולמרוץ המסתמן לקראת הבחירות.

אם לפני מספר חודשים עוד נרשמו פערים משמעותיים לטובת גוש מתנגדי נתניהו, המפה הפוליטית הנוכחית מציגה תמונה שונה לחלוטין. חסון התייחסה לתהליך הצמצום ואמרה: "בהתחלה היו פערים גדולים, עכשיו כולם מתכנסים לשוויון". חסון התייחסה בדבריה גם לסוגיית המפלגות הקטנות והקרב על אחוז החסימה, והבהירה כי התחזיות בשלב זה מוקדמות מדי: "זו שאלה גדולה אילו מפלגות כן יעברו. בואו נהיה זהירים עם כל ה'עוברים'. אלו תיאוריות".

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לסיום הבהירה הפרשנית כי הציבור עומד בפני הכרעה מורכבת ומשמעותית במיוחד: "יש פה שתי גישות משמעותיות ותהיה בחירה קשה. זה אירוע גדול".