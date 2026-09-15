הסערה במשפט נתניהו: ״זה היה אחד הרגעים הדרמטיים״

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

ערן קמין, לשעבר ממלא מקום ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) וחוקר פרשת מעונות ראש הממשלה, הודה אמש (שני) לראשונה בבית המשפט כי הוא יזם פגישה עם העיתונאי בן כספית, במטרה לברר ידיעות מודיעיניות הקשורות למשפחת נתניהו.

‏אלי ציפורי, שמסקר את המשפט לאורך השנים, אמר ברדיו ׳גלי ישראל׳: ״זה היה אחד הרגעים הדרמטיים, כשחדד חשף את התמליל הזה ופשוט עימת את ערן קמין, שטען שאין הקלטה. בשורה התחתונה, שוב נחשפה מערכת ההשחתה בין עיתונאים, במירכאות, שרצו להפיל את נתניהו, לבין מערכת אכיפת החוק״.

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נזכיר כי לדברי קמין, הוא פנה לכספית וביקש ממנו להרחיב מידע מודיעיני שהיה בידיו בנוגע להתנהלות הקשורה למשפחת נתניהו ולכספים. בהמשך, קמין הנחה את פקודיו לגבות מכספית הודעה גלויה בנושא. לפי העדות, הפעולות נעשו ללא אישור מהייעוץ המשפטי לממשלה.

בהמשך, קמין הנחה את פקודיו לגבות מכספית הודעה גלויה בנושא. לפי העדות, הפעולות נעשו ללא אישור מהייעוץ המשפטי לממשלה. קמין טען בבית המשפט כי לא נדרש אישור של היועץ המשפטי לממשלה לצורך פעולות בדיקה הנוגעות לראש הממשלה, אלא רק כאשר ראש הממשלה נחקר בפועל כחשוד.