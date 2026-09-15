המצטרפת החדשה לוינטר באמירה מטלטלת: ״רוצים לשבת איתם בממשלה״

האם השכולה ללי דרעי, שהצטרפה למפלגתו של עופר וינטר, התראיינה בi24news, ושם נשאלה לגבי תוכניות המפלגה ביום שאחרי הבחירות.

ללי טענה כי היא בעד ממשלת אחדות, המגיש אלירז שדה שאל אותה: את בעצם רוצה לעשות סוויץ׳, שבנט וליברמן ייכנסו לממשלה והחרדים יצאו? דרעי השיבה בנחרצות: ״בדיוק״.

עוד היא הוסיפה: ״הם הרי מפלגות ימין, ככה הם טוענים, אנחנו מביאים מצע ימני מבחינת כלכלה חופשית, ביטחון, הגירה מרצון, שילוב חרדים ועוד - תצטרפו״.