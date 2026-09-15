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חדשות צבא ובטחון

ליברמן רומז לבגידה? "יש כמה החלטות מוזרות שצריך לבדוק"

יו"ר ישראל ביתנו תקף בגל"צ את ראש הממשלה בעקבות העלאת תאוריות הקונספירציה, ודרש לבחון את שורת ההחלטות שקיבל: "שיבדקו גם לגביו"

08:39
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אביגדור ליברמן (יונתן זינדל / פלאש 90)

יו"ר ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, תקף הבוקר בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ראיון לתכנית "ספי ויניר" בגלי צה"ל, והתייחס להתבטאויותיו האחרונות של ראש הממשלה סביב נסיבות האירועים הביטחוניים.

"אני לא אומר שהייתה פה בגידה או קונספירציה", הבהיר ליברמן בדבריו, "אבל מכיוון שנתניהו מעלה את זה – חייבים לבדוק את זה קודם כל לגבי נתניהו עצמו".

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בהמשך דבריו הטיח ליברמן אשמות בהתנהלותו של ראש הממשלה וטען כי דרך קבלת ההחלטות שלו מחייבת בדיקה מעמיקה: "יש שורה של החלטות שנתניהו קיבל שאין שום הסבר הגיוני למה ואיך הוא קיבל את אותן החלטות".

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