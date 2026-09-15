ליברמן רומז לבגידה? "יש כמה החלטות מוזרות שצריך לבדוק"

אביגדור ליברמן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

יו"ר ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, תקף הבוקר בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ראיון לתכנית "ספי ויניר" בגלי צה"ל, והתייחס להתבטאויותיו האחרונות של ראש הממשלה סביב נסיבות האירועים הביטחוניים. "אני לא אומר שהייתה פה בגידה או קונספירציה", הבהיר ליברמן בדבריו, "אבל מכיוון שנתניהו מעלה את זה – חייבים לבדוק את זה קודם כל לגבי נתניהו עצמו".

עוד באותו נושא סקר פנימי חושף: זה מספר המנדטים שסמוטריץ' ונתניהו יקבלו חדשות סרוגים

בהמשך דבריו הטיח ליברמן אשמות בהתנהלותו של ראש הממשלה וטען כי דרך קבלת ההחלטות שלו מחייבת בדיקה מעמיקה: "יש שורה של החלטות שנתניהו קיבל שאין שום הסבר הגיוני למה ואיך הוא קיבל את אותן החלטות".