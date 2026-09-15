סקר פנימי חושף: זה מספר המנדטים שסמוטריץ' ונתניהו יקבלו

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ( אורן בן חקון/פלאש90 )

במטה הליכוד מזהים מגמה אופטימית בגזרת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ומעריכים כי המפלגה התרחקה באופן משמעותי מאזור הסכנה.

על פי הדיווח באתר 'וואלה', לפי סקרים פנימיים שנערכו במפלגה, הציונות הדתית מציגה רמת ביטחון גבוהה בקרב מצביעיה ומגיעה לתחזית של שמונה מנדטים. במקביל, גם הליכוד נהנה ממדד ביטחון גבוה בקרב בסיס המצביעים שלו ועומד באותם סקרים על 30 מנדטים. מנגד, במטה הליכוד מגבירים את הלחץ על מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר ומזהירים מפני סכנה ממשית לגוש. בכיר בקמפיין הליכוד מסר בשיחה עם אתר וואלה כי וינטר "מפיל קולות לימין" ומטביע אותם מתחת לאחוז החסימה, אך הבהיר כי בשלב זה לא התקבלה החלטה אסטרטגית חדשה לגבי אופן ההתמודדות מולו.

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לדברי הבכיר, שום סקר פנימי אינו מראה את וינטר קרוב לעבור את הרף, ורמת הביטחון של מצביעיו נמוכה מזו של מצביעי הליכוד או מפלגת "ישר!" בראשות גדי אייזנקוט. עם זאת, בסביבה הפוליטית מציינים כי מדובר במצב של "ביצה ותרנגולת", שכן חלק ממצביעי וינטר ממתינים לראות אם המפלגה תפגין יציבות ותעבור את אחוז החסימה בסקרים כדי להכריע את הכף.