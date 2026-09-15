צה"ל תקף רכב בצפון הרצועה: בכיר חמאס היה היעד

צה"ל תקף הלילה (בין שני לשלישי) מהאוויר רכב בצפון רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת פלסטיניים.

על פי פרסומים ברשתות החברתיות ברצועה, בתקיפה חוסל אחמד אל-בטש, בכיר בזרוע הצבאית של חמאס.

לפי הדיווחים הפלסטיניים, אל-בטש שימש בתפקיד מפקד מטה הנשק בחטיבת צפון הרצועה של הזרוע הצבאית. במהלך המלחמה הוא מילא גם את תפקיד מפקד גדוד ג'באליא.

עוד נטען בפרסומים כי אל-בטש היה אחד מבכירי חטיבת צפון הרצועה שהשתתפו בפשיטה לשטח ישראל במהלך מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר.

התקיפה התרחשה סמוך לחצות וכוונה, על פי הדיווחים, ישירות לעבר הרכב שבו נסע.

בשלב זה הפרטים בדבר זהות המחוסל ותפקידיו נשענים על דיווחים פלסטיניים, וטרם נמסר אישור רשמי מצה"ל לחיסול.