בן גביר חושף: "היועמ"שית לוחצת את המפכ"ל לפינה"

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, יוצא בטענות חריפות נגד היועצת המשפטית לממשלה וטוען כי היא מפעילה לחץ כבד על מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי.

בראיון שקיים ברדיו גלי ישראל עם סילבן שלום ודורון כהן התייחס בן גביר ליחסים בין המפכ"ל ליועמ"שית וטען כי הלחץ שמופעל עליו משפיע על התנהלותו.

"היא לוחצת אותו, היועצת, לוחצת אותו, היא דוחפת אותו לפינה. דני מאוד מתקשה עם לחץ כזה", אמר בן גביר.

בהמשך העלה השר טענה חריגה בנוגע למה שמתרחש לדבריו בפגישות שאינן פתוחות לציבור. "אני שומע שבפגישות סגורות שהיא צועקת עליו, צורחת עליו".

"לפני שבועיים היא לחצה אותו למנות סגנית יועמ"ש. היא אמרה לו: 'בן גביר מינה את היועמ"ש למשטרה, אז אני רוצה שתהיה לי נציגה סגנית'.

"איפה זה נשמע? יועצת משפטית צריכה נציגה בתוך המשטרה?", אמר.

לדברי השר, המפכ"ל נענה בסופו של דבר לדרישה: "היא לחצה עליו והוא נכנע".