תל אביב צהובה: רביעייה למכבי בדרבי, גם חיפה חגגה

מכבי תל אביב הביסה הערב (שני) 1:4 את הפועל תל אביב בדרבי בבלומפילד, במשחק שכלל חמישה שערים, הרחקה ועצירה בעקבות אבוקות. גם מכבי חיפה כבשה רביעייה, כשניצחה 0:4 את הפועל קריית שמונה.

רביעייה בדרבי: טוריאל השווה והורחק

המשחק בבלומפילד נעצר כבר בדקה השנייה בעקבות מפגן אבוקות ועשן כבד, וחודש כעבור חמש דקות. הפועל החזיקה יותר בכדור בפתיחה, אבל מכבי הייתה הראשונה לכבוש: בדקה ה־19 דור פרץ דחק מקרוב לרשת, אחרי שצור הדף נגיחה של סוקלר.

בדקה ה־33 טוריאל השווה בבעיטה לפינה לאחר מסירה של בואטנג במתפרצת. השוויון החזיק שלוש דקות בלבד: ליידנר פספס כדור ברחבה, ודוידה כבש מול קבוצתו לשעבר והחזיר את היתרון לצהובים.

חגיגת השער של דוידה הובילה לעימות עם טוריאל, והשניים ספגו כרטיסים צהובים. בדקה ה־44 נפסל שער נוסף של מכבי בעקבות התערבות ה־VAR, בשל דריכה של סוקלר על ליידנר. בדקה השישית של תוספת הזמן טוריאל עצר את וארלה בעבירה, ספג צהוב שני והותיר את הפועל בעשרה שחקנים.

מכבי המשיכה ללחוץ במחצית השנייה, וצור עצר ניסיונות של דור פרץ, אסנטה וּוארלה. בדקה ה־88 מדמון פרץ באגף והעביר כדור ללאיוס, שדחק מקרוב מול האקסית והעלה ל־1:3. הצהובים הוסיפו שער נוסף וסיימו את הדרבי בניצחון 1:4.

גם מכבי חיפה כבשה ארבעה

מכבי חיפה הביסה 0:4 את הפועל קריית שמונה. איתן אזולאי פתח את מסכת השערים בדקה ה־40 והעניק לירוקים יתרון לפני ההפסקה.

במחצית השנייה חיפה הגדילה את הפער: פדרו בראזאו כבש בדקה ה־56, השער השלישי הגיע בדקה ה־66, וצונאמי חתם את התוצאה בדקה ה־86. קריית שמונה סיימה את המשחק ללא שער זכות.