בן גביר דורש לפסול את הדמוקרטים: "הסתה לגזענות"

איתמר בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגישו לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מהתמודדות בבחירות לכנסת ה־26, כך נמסר היום (שני).

הבקשה הוגשה בהתאם לסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, ומתבססת על שתי עילות פסילה נטענות: הסתה לגזענות ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מגישי הבקשה מבססים את טענותיהם על שורה של אמירות והתבטאויות של גולן ושל מועמדים נוספים ברשימה. בין היתר, מציינים מגישי הבקשה כי גולן כינה את המתיישבים בחומש "תתי אדם", והתבטא ביחס לציבור החרדי כ"אוכלוסייה טפילה". הבקשה כוללת גם התייחסויות לעמדותיו בנושאי עבודה, מיסוי, לימודי ליבה וחילון, כחלק מהטענות שמעלים המבקשים בנוגע ליחסו לציבור החרדי.

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טענה נוספת בבקשה היא שהדמוקרטים פועלים נגד חופש הביטוי והעיתונות, ובפרט נגד ערוץ 14. מגישי הבקשה מציינים כי גולן הצהיר שיפעל לסגירת הערוץ, וכי תומר אביטל, מועמד ברשימה, הציג תוכנית שמטרתה "לרסק את ערוץ 14 בקדנציה הבאה".

עוד נטען בבקשה כי במהלך ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית בשנת 2024, גולן קרא ל"אי-ציות אזרחי", ובכלל זאת שלא להתייצב לשירות מילואים עד להחלפת הממשלה. הבקשה כוללת גם התייחסויות להתבטאויות של מועמדים נוספים ברשימת הדמוקרטים בנוגע לסירוב פקודה ולאי־התייצבות למילואים.

בסיכום הבקשה טוענת עוצמה יהודית כי יש לבחון את מכלול ההתבטאויות והפעולות שהציגה. לטענתה, הצטברותן יוצרת "מסה קריטית" המצדיקה את פסילת הרשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת.