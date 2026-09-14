הפרט הקטן שהופך את השעון היקר של צוקרברג לאישי במיוחד

צוקרבג והשעון היוקרתי ( צילום: Youtube / Tiff In Tech )

מארק צוקרברג אמנם מזוהה במשך שנים עם חולצות פשוטות ומראה מינימליסטי, אבל בתקופה האחרונה פרק כף היד שלו מספר סיפור אחר לגמרי. מייסד ומנכ"ל מטא נצפה לאחרונה עונד שעון De Bethune DB28xs Kind of Blue Tourbillon, שעון יוקרה יוצא דופן שמחירו מוערך בכ-225 אלף דולר.

השעון בלט במהלך הופעה של צוקרברג בתוכנית Tiff in Tech, שבה דיבר בין היתר על Muse, סוכן הבינה המלאכותית האוטונומי של מטא. אלא שלצד הדיבורים על עתיד הטכנולוגיה, חובבי שעונים התמקדו דווקא בגוון הכחול העז שעל ידו. הצבע אינו תוצאה של שכבת צבע רגילה. גוף השעון עשוי טיטניום מדרגה 5 שעובר תהליך חמצון תרמי מבוקר. במהלך התהליך נוצרת על פני המתכת שכבה דקיקה במיוחד, שגורמת לאור להשתקף בגוונים הנעים מכחול קובלט בוהק ועד כחול כהה, בהתאם לזווית התאורה. אפילו ברגים זעירים עלולים להיפסל אם הגוון שלהם אינו תואם במדויק לשאר השעון.

ה-De Bethune DB28xs Kind of Blue Tourbillon ( צילום: יצרן )

De Bethune DB28xs Kind of Blue Tourbillon ( צילום: יצרן )

מאחורי המראה המרשים נמצא מנגנון מורכב לא פחות. השעון מצויד במנגנון מכני ידני DB2009V7 ובטורביון הבנוי מ-63 חלקים ושוקל 0.18 גרם בלבד. כלוב הטורביון משלים סיבוב בתוך 30 שניות, לעומת דקה בטורביון מסורתי, והמנגנון פועל בתדר של 5 הרץ. למרות זאת, הוא מציע פעולה של כחמישה ימים באמצעות שני תופי קפיץ. קוטר גוף השעון הוא 38.7 מ"מ והמנגנון כולו נארז במבנה קומפקטי בעובי של כ-8 מ"מ.

אבל במקרה של צוקרברג, הכחול הוא יותר מבחירה אסתטית. הוא עיוור צבעים מסוג אדום-ירוק, ובעבר הסביר שכחול הוא הצבע שהוא מצליח לראות בצורה העשירה והברורה ביותר. כבר ב-2010 סיפר כי זו אחת הסיבות לכך שכחול הפך לצבע הדומיננטי של פייסבוק.

זו גם אינה הפעם הראשונה שצוקרברג נצפה עם שעון של De Bethune. בעבר הוא ענד את דגם DB28xs Purple Rain הסגול, במהדורה מוגבלת של 25 יחידות, שמחירו עמד על כ-99 אלף דולר.

בשנים האחרונות נראה שצוקרברג, שבעבר כמעט שלא הפגין עניין באביזרי יוקרה, הפך לחובב משמעותי של שעוני עילית ומותגים עצמאיים. הפעם, השילוב בין שעון נדיר, הנדסה מכנית מתקדמת וצבע שמלווה אותו כמעט מתחילת דרכו העסקית, הפך את ה-DB28xs הכחול לאחד השעונים המתאימים ביותר שאפשר היה למצוא על ידו.