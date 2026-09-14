טורף הזעיר התגלה באחת הנקודות הקיצוניות באוקיינוס

יותר משמונה קילומטרים מתחת לפני האוקיינוס השקט, בחשכה מוחלטת ותחת לחץ אדיר, חוקרים גילו טורף קטן שלא היה מוכר עד כה למדע. מדובר במין חדש של אמפיפוד - סרטן זעיר ממשפחת הסרטנאים - שקיבל את השם Princaxelia malohi.

המין התגלה במהלך משלחת שנערכה בתעלת טונגה ב-2024 מספינת המחקר RV Dagon, השייכת לארגון המחקר הימי Inkfish של מייסד Valve, גייב ניואל. החוקרים הורידו אל הקרקעית מתקני מחקר בלתי מאוישים המצוידים במצלמות, מלכודות ופיתיון של דגים. אותם מתקנים משכו אליהם אוכלי נבלות, ובעקבותיהם הגיע גם הטורף.

בסך הכול נאספו חמישה פרטים של המין החדש בעומקים של כ-8,200 עד 8,350 מטרים. אורכם נע בין פחות משני סנטימטרים לכמעט ארבעה סנטימטרים. למרות ממדיו הזעירים, היצור מצויד בגפיים חזקות ללכידת טרף ובחלקי פה המותאמים לציד. החוקרים אף זיהו בגפיים שלו מבנה אנטומי ייחודי שלא תואר במינים אחרים מאותו סוג.

הצילומים מהקרקעית סיפקו לחוקרים הצצה נדירה להתנהגותו. באחד התיעודים נראה Princaxelia malohi כשהוא מחזיק אמפיפוד אחר מסוג Hirondellea dubia, מסדר מחדש את אחיזתו בטרף ונע איתו לאורך הקרקעית. תיעודים נוספים הראו את הסרטנים ממתינים על הקרקעית ומבצעים התקפות שחייה קצרות לעבר בעלי חיים אחרים.

העומק שבו נמצא המין הופך את התגלית למסקרנת במיוחד. הפרט העמוק ביותר נאסף בעומק של כ-8,350 מטרים, אזור הנמצא סמוך ואף מעט מתחת לגבול העומק הידוע שבו מסוגלים דגי גרם לחיות. החוקרים מעריכים כי בעומקים האלה, לאחר שכמעט ואין דגים טורפים, האמפיפודים מהסוג Princaxelia עשויים לתפוס תפקיד מרכזי יותר כטורפים במערכת האקולוגית.

המשלחת עצמה הייתה רחבת היקף. שישה מתקני מחקר ביצעו 104 הורדות ב-37 אתרים, ונאספו יותר מ-1,250 שעות צילום באיכות גבוהה מקרקעית הים. במקביל מיפתה המשלחת עשרות אלפי קילומטרים רבועים של קרקעית האוקיינוס.

המחקר המדעי, שפורסם בכתב העת ZooKeys, תיאר למעשה שני מינים חדשים מהסוג Princaxelia - האחד מתעלת טונגה והשני מתעלת מריאנה. בכך עלה מספר המינים המוכרים בסוג לשבעה. החוקרים השתמשו הן במאפיינים אנטומיים והן בבדיקות גנטיות כדי להבדיל בין המינים.

ייתכן שהיצור עצמו נצפה כבר לפני יותר מעשור. סרטונים שצולמו בתעלת טונגה בשנת 2012 הראו בעלי חיים דומים, אך אז לא היו בידי החוקרים דגימות פיזיות שאפשרו לקבוע בוודאות באיזה מין מדובר. רק המשלחת החדשה אפשרה לחבר בין התיעוד מהמצולות לבין דגימות, מבנה אנטומי ונתונים גנטיים - ולהעניק סוף סוף שם לטורף הזעיר שחי באחת הסביבות הקיצוניות ביותר בכדור הארץ.