מגיש ערוץ 14 רמז לבגידה בבוקר הטבח: "אולי אז נבין"

"בגידה? מה פתאום אין מה לראות פה", כתב הערב (שני) שמעון ריקלין בפוסט ברשת X שבו רמז לבגידה ב־7 באוקטובר. ריקלין השתמש לאורך הפוסט בשלילות אירוניות, כשהאירועים וההתבטאויות שהצמיד להן מבהירים כי הוא מבקש להטיל ספק דווקא בקביעה שלא הייתה בגידה.

את הפוסט פתח במילים: "חשוב להדגיש הערב הזה. שלא יעלה על הדעת שהייתה בגידה ב 7/10. לא מבין איך אפשר לחשוב על כזה דבר". בהמשך מנה שורה של אירועים ומחאות, כשהוא חוזר על המילים "גם לא". הרמיזה נותרה כללית, בלי שפירט מעשה בגידה מסוים ב־7 באוקטובר.

ריקלין קשר את הדברים לסרט על צה״ל ולתמיכה שהוא מקבל לטענתו בחלקים בשמאל. בתוך כך תקף בחריפות את דובר צה״ל: "אחרי הסרט על צהל. והגיבוי שהוא מקבל בחלקים בשמאל. ועל הפחדנות של דובר צה״ל השפן שלא מעז להגן בפה מלא על חיילי צה״ל".

משם עבר לפרשת שדה תימן ולסרבנות, תוך המשך אותו ניסוח אירוני: "גם פרשת שדה תימן מלמדת שלא הייתה בגידה. חד משמעית לא. גם לא הסרבנות. גם לא יהיה לך צבא".

בהמשך הזכיר את הניסיון שלטענתו נעשה לפגוע בכלכלה ולהוציא כספים מישראל, לצד המחאות בכבישים: "גם לא הניסיון לפרק את הכלכלה ולהוציא את הכסף מישראל. גם לא שריפת איילון וחסימת המדינה".

את הפוסט חתם באמירה נוספת שהופנתה כלפי השמאל והמשיכה את הרמיזה: "בגידה? מה פתאום אין מה לראות פה. נחכה לעלילה הבאה מבית היוצר של השמאל. אולי אז נבין".