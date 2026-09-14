הפורשה לא הספיקה: בנה אופניים תואמים ל-911 GT3 RS שלו

לאון בלדינגר והאופניים שבנה ( צילום: רשתות חברתיות )

יש בעלי מכוניות שמקפידים להתאים את השעון לרכב. לאון בלדינגר משווייץ החליט ללכת הרבה יותר רחוק, ובנה לעצמו זוג אופני כביש שנראים כמעט כמו גרסת שני גלגלים של ה-Porsche 911 GT3 RS שלו.

בלדינגר, יזם שווייצרי בן 30 ובעליה של Leon Bikes בעיר מלינגן, בנה אופני קרבון במשקל של כ-15 פאונד, מעט פחות מ-7 ק"ג, בצבע Olive Black, עם חלקי קרבון חשופים ונגיעות צהובות בגוון Speed Yellow. זו בדיוק כמעט אותה תצורת צבע שבה צבועה הפורשה הפרטית שלו. אבל ההתאמה אינה מסתיימת בצבע. סמל הדגם שעל דלת המכונית שוחזר גם על שלדת האופניים, סרט הכידון נבחר כך שיתאים לריפוד המושבים, ואפילו הצג שעל האופניים קיבל סימון צהוב בחלקו העליון, בדומה לסימון השעה 12 שעל הגה המכונית. גם מערכת הבלימה כוללת רכיבי קרבון-קרמיים, כשהקליפרים הצהובים משלימים את המראה.

עיצוב זהה לפורשה ( צילום: רשתות חברתיות )

מושב מקרבון ( צילום: רשתות חברתיות )

החיבור בין שתי האהבות של בלדינגר החל כבר בילדות. לדבריו, הוריו החזירו אותו מבית החולים לאחר לידתו בתוך Porsche 911 משפחתית. בהמשך הוא התאהב גם ברכיבה, התחרה באופני הרים בירידות ואף הגיע לנבחרת הנוער הלאומית. פציעה קשה בעמוד השדרה קטעה את שאיפותיו הספורטיביות, אך האהבה לאופניים נשארה.

בשנת 2020, דווקא בעיצומה של מגפת הקורונה, מכר בלדינגר חלק גדול מרכושו כדי להקים את Leon Bikes. למרות משבר שרשראות האספקה והאי-ודאות הכלכלית, העסק שרד וצמח, וכיום מועסקים בו כתריסר עובדים המתמחים בבניית אופניים בהתאמה אישית.

האופניים על גבי הפורשה ( צילום: רשתות חברתיות )

זו גם אינה הפעם הראשונה שהוא משלב בין פורשה לאופניים. כאשר רכש בעבר Porsche 911 GT3 בצבע Arctic Grey, הוא יצר אופניים תואמים. עם רכישת ה-GT3 RS החדשה, האפשרויות הפכו מרשימות יותר בזכות שילוב הצבע השחור-זית, הקרבון והצהוב.

לדברי בלדינגר, גם לקוחותיו מבקשים לעיתים אופניים בצבעים המזוהים עם פורשה, אפילו אם הם עצמם כלל אינם מחזיקים במכונית כזו.

וכשהזמן מאפשר, שתי המכונות גם יוצאות יחד מהבית: בלדינגר מעמיס את אופני הקרבון על ה-GT3 RS, יוצא לנסיעה במכונית ולאחר מכן ממשיך את היום ברכיבה. מבחינתו, לא מדובר בגימיק שיווקי, אלא בדרך לחבר בין שתי האהבות המרכזיות בחייו - מכוניות ספורט ואופניים.