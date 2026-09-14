הפסיד לזארה: מלך מותגי היוקרה הודח מהרשימה היוקרתית

במשך שנים היה ברנאר ארנו אחד השמות הקבועים בצמרת רשימות עשירי העולם, ולעיתים אף ניצב במקום הראשון. אלא שהחודש, ספטמבר 2026, נרשם שינוי משמעותי: איל היוקרה הצרפתי יצא מרשימת עשרת האנשים העשירים בעולם של פורבס, לאחר רצף של תשע שנים בצמרת.

מי שנכנס לעשירייה במקומו הוא אמנסיו אורטגה, מייסד ענקית האופנה אינדיטקס, החברה האם של זארה. לפי פורבס, הונו של אורטגה גדל במהלך אוגוסט בכ-5 מיליארד דולר והגיע לכ-148 מיליארד דולר בתחילת ספטמבר, מה שהעלה אותו למקום העשירי.

ארנו, בן 77, עומד בראש קבוצת LVMH, שמחזיקה בשורה ארוכה של מותגי יוקרה ובהם לואי ויטון, כריסטיאן דיור, טיפאני, בולגרי ודום פריניון. רק לפני כשנתיים הוערך הונו ביותר מ-230 מיליארד דולר והוא התחרה עם אילון מאסק על תואר האיש העשיר בעולם. בעת פרסום הדיווח האחרון הוא כבר ירד למקום ה-13 בדירוג בזמן אמת של פורבס, עם הון של כ-129 מיליארד דולר.

הירידה אינה נובעת מקריסה של אימפריית LVMH. הקבוצה ממשיכה לייצר הכנסות ורווחים עצומים, אך מניית החברה נפגעה בין היתר מהיחלשות הביקוש למוצרי יוקרה, במיוחד מצד צרכנים בסין. במקביל, העליות החדות בחברות הטכנולוגיה הגדילו במהירות את הונם של מייסדים ובעלי מניות גדולים בענף.

התוצאה היא עשירייה שכמעט כולה נשלטת כיום בידי אנשי טכנולוגיה. נכון ל-1 בספטמבר, אילון מאסק הוביל את רשימת פורבס עם הון המוערך בכ-892 מיליארד דולר, ואחריו לארי פייג', ג'ף בזוס, סרגיי ברין, מייקל דל ומארק צוקרברג.

עבור ארנו מדובר בעיקר באובדן סמלי של מקום במועדון היוקרתי ביותר בעולם. הוא עדיין מחזיק באחד מההונות הגדולים בעולם ובאימפריית מותגים שמגלגלת עשרות מיליארדי דולרים בשנה. אבל העובדה שמי שהיה עד לא מזמן האדם העשיר בעולם כבר אינו אפילו בעשירייה הראשונה ממחישה עד כמה מהר השתנה מאזן הכוחות בין עולם היוקרה הוותיק לבין הונם העצום של טייקוני הטכנולוגיה.