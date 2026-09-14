אפי נווה ונשיא בית המשפט לשעבר ממשיכים להתסבך

המשטרה איתרה הקלטות נוספות של ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נוה, שלשיטתה מחזקות את הראיות נגדו ונגד נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, איתן אורנשטיין. כך דיווח הערב (שני) אבישי גרינצייג ב״מהדורה המרכזית״ של i24NEWS.

לפי הדיווח, במשטרה סבורים כי יש די ראיות לצורך העמדת השניים לדין בפרשת נוה ואורנשטיין. התיק יועבר כעת לפרקליטות וליועצת המשפטית לממשלה לצורך קבלת החלטות, כאשר המיקוד יהיה בשאלת קבילות הראיות. מדובר בעמדת המשטרה, וההחלטה על הגשת כתבי אישום טרם התקבלה לפי המתואר בפרסום.

ב־28 במאי 2024 נודע כי חוקרי להב 433 עיכבו לחקירה את נוה ואת אורנשטיין בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים. החקירה החלה בעקבות פרסום בכלי התקשורת כחודשיים קודם לכן.

ראש לשכת עורכי הדין, עו״ד עמית בכר, מסר אז בתגובה: "אין מקום לפשרות במאבק על טוהר המידות. לא בכדי, לשכת עורכי הדין בישראל הוקיעה מתוכה נורמות פסולות של הטבות תמורת מינוי. התקופה הזו תמה, ונמשיך לפעול בשקיפות ונקיון כפיים כדי שהתנהגויות כאלה לא יחזרו לעולם".

במסגרת הפרשה מסרה בחודש יולי האחרון גם השרה לשעבר איילת שקד עדות פתוחה, לאחר שהמשטרה ביקשה לגבות ממנה עדות כזו.

ברקע, בחודש מאי נחשף ב־i24NEWS כי באפריל 2025 ביקשו להב 433 וראש אח״מ, בועז בלט, לחקור את שקד באזהרה בחשד להפרת אמונים. לפי אותו פרסום, הבקשה הועלתה אף שלדברי גורמי החקירה עצמם, העבירה התיישנה כבר ארבע שנים קודם לכן. גם הפרקליטות המלווה תמכה בחקירתה באזהרה.