לקראת הבחירות: נתניהו הולך על הראש של וינטר

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשיך לתקוף את תא"ל במיל' עופר וינטר, ראש מפלגת 'עמך ישראל'.

על פי הדיווח בחדשות 13, נתניהו תדרך בכירים בליכוד, לתקוף את וינטר בימים האחרונים בטענה שלא בטוח כי הוא יהיה חלק מהגוש אחרי הבחירות.

מנגד, חלק משרי הליכוד מזהירים בשיחות סגורות: "זו טעות ללכת לוינטר על הראש, היא עלולה לעלות לנו בבחירות".