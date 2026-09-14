לקראת הבחירות: נתניהו הולך על הראש של וינטר

ראש הממשלה בנימין נתניהו, ממשיך לתקוף את תא"ל במיל' עופר וינטר, ראש מפלגת 'עמך ישראל'.
על פי הדיווח בחדשות 13, נתניהו תדרך בכירים בליכוד, לתקוף את וינטר בימים האחרונים בטענה שלא בטוח כי הוא יהיה חלק מהגוש אחרי הבחירות.
מנגד, חלק משרי הליכוד מזהירים בשיחות סגורות: "זו טעות ללכת לוינטר על הראש, היא עלולה לעלות לנו בבחירות".
זו לא המתקפה הראשונה של נתניהו נגד איזנקוט, בחודשים האחרונים הוא הזהיר מפניו רבות, אלא שגורמים בימין טענו כי אם ראש הממשלה יראה כי וינטר רץ עד הסוף, הוא יפסיק את ההתקפות נגדו ויעזור לו לעבור את אחוז החסימה.
ביבי עושה טעות אסטרטגית. כדאי לו שהליכוד יפסיד 2 מנדטים ווינטר יכנס לכנבת 4-5 מנדטים.. מאשר לצאת נגד וינטר שלא יעבור % החסימה והימין יאבד 3 מנדטים