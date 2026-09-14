משוטף מכוניות - לבוגאטי נדירה ב-20 מיליון דולר

מישל פרידון מקבל את המפתחות לרכב ( צילום: בוגאטי )

בגיל 12 מישל פרידון שטף מכוניות כדי להרוויח כסף. כחמישה עשורים לאחר מכן, הוא עמד בצרפת וקיבל מידיו של מנכ"ל בוגאטי, מאטה רימאץ, את המפתחות לאחת המכוניות היקרות והנדירות שנבנו בשנים האחרונות - Bugatti Brouillard, מכונית חד-פעמית שעל פי הדיווח שוויה מוערך בכ-20 מיליון דולר.

המסירה התקיימה באירוע Chantilly Arts & Élégance Richard Mille בצרפת, והשלימה פרויקט שנבנה במיוחד עבור פרידון, אחד מאספני בוגאטי הגדולים בעולם. ה-Brouillard היא המכונית הראשונה שנוצרה במסגרת Programme Solitaire, תוכנית חדשה של בוגאטי המיועדת ללקוחות המעוניינים במכונית שהיא למעשה יצירה חד-פעמית. החברה מתכננת לייצר לכל היותר שתי מכוניות כאלה בשנה, כאשר כל אחת תקבל מרכב, עיצוב פנימי ופרטים ייחודיים לחלוטין.

הבוגאטי Brouillard ( צילום: בוגאטי )

פנים הרכב ( צילום: בוגאטי )

מתחת למעטפת הייחודית מסתתר אחד המנועים הקיצוניים ביותר של בוגאטי: W16 בנפח 8.0 ליטרים עם ארבעה מגדשי טורבו, המפיק 1,600 כוחות סוס. המכונית מבוססת על שלדה ומכלולים קיימים של החברה, אך לדברי בוגאטי, המרכב והפרטים החיצוניים עוצבו במיוחד עבור הפרויקט.

העיצוב משלב רמזים לכמה מדגמי בוגאטי המפורסמים ביותר. על הגג נמצאים פתחי אוויר מאלומיניום המזכירים את ה-Veyron, מאחור מופיעות יחידות תאורה בצורת X המזוהות עם ה-W16 Mistral, ולמכונית כנף אחורית קבועה המזכירה את ה-Chiron Profilée. מעל תא הנוסעים נמתחת חופת זכוכית גדולה.

גם שמה של המכונית מסתיר סיפור יוצא דופן. Brouillard היה שמו של הסוס האהוב על מייסד החברה, אטורה בוגאטי. לפי החברה, הסוס הלבן-אפור היה מסוגל אפילו לפתוח את דלת האורווה בעצמו באמצעות מנגנון שאטורה תכנן עבורו. בוגאטי הפכה את הקשר הזה למוטיב המרכזי של המכונית.

מישל פרידון ( צילום: בוגאטי )

מישל פרידון מקבל את המפתחות לרכב ( צילום: בוגאטי )

בתא הנוסעים מופיעים עיטורים רקומים של סוסים, אריגים המזכירים ציוד רכיבה וסיבי פחמן בגוון ירוק. אפילו ידית ההילוכים הפכה ליצירת אמנות קטנה: היא נחרטה מגוש אלומיניום יחיד ובתוכה שובץ חלק שקוף המכיל פסל מיניאטורי של Brouillard. המושבים עצמם עוצבו במיוחד לפי מידותיו של פרידון.

עבור פרידון, המכונית החדשה היא רק התוספת האחרונה לאוסף יוצא דופן. הוא מחזיק בכ-32 מכוניות בוגאטי, ובהן 28 מכוניות שיוצרו לפני מלחמת העולם השנייה, לצד דגמים מודרניים כמו Veyron, Chiron Super Sport 300+ ואפילו Tourbillon. האוסף כולל גם ריהוט של קרלו בוגאטי, פסלים של רמברנדט בוגאטי ויותר מאלף פריטי מזכרות ואמנות.

הסיפור של פרידון אינו בדיוק סיפור קלאסי של עוני לעושר. הוא נולד למשפחה שהחזיקה במספר עסקים, אך מספר שכבר בגיל 12 החל לעבוד בשטיפת מכוניות ובנה את עצמו במו ידיו. בהמשך הפך את עסק היבוא המשפחתי לחברת טכנולוגיה בינלאומית שמכרה עכברים, מקלדות, מצלמות רשת ואביזרי גיימינג בעשרות מדינות.

ועכשיו, אחרי עשרות שנים שבהן בנה את אחד מאוספי בוגאטי המרשימים בעולם, הוא קיבל מכונית שאף אספן אחר לא יוכל לקנות בדיוק כמוה: Brouillard אחת ויחידה.