סקר מנדטים: גוש נתניהו נוסק; האופוזיציה בצרות

סקר מנדטים חדש של כאן חדשות, שנערך על ידי דודי חסיד ומכון קנטאר, מציג תמונת מצב של קיפאון פוליטי מוחלט בין הגושים, לצד תנודות פנימיות במפת המנדטים.

לפי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד יורדת במנדט ועומדת על 20 מנדטים, בעוד מפלגת "ישר!" בראשות גדי אייזנקוט שומרת על יציבות ומובילה את המפה עם 24 מנדטים.

בחלוקה לגושים נרשם שוויון מוחלט: גוש אייזנקוט עומד על 52 מנדטים, וגוש נתניהו עומד אף הוא על 52 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים, ורשימתם של הנדל וזליכה תקועה בתווך עם 4 מנדטים.

בגזרת התנודות, מפלגת הדמוקרטים נחלשת במנדט וכך גם יהדות התורה. מנגד, ישראל ביתנו, הציונות הדתית ועוצמה יהודית רושמות התחזקות של מנדט אחד כל אחת. מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר נכנסת למפה עם 4 מנדטים, וכך גם רשימת המילואימניקים של יועז הנדל והמפלגה הכלכלית של ירון זליכה שעוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.