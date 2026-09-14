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חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים: גוש נתניהו נוסק; האופוזיציה בצרות

סקר מנדטים חדש מעלה כי הליכוד אמנם נחלש במנדט, אך הגוש כולו נוסק. גוש מתנגדי נתניהו מאבד את היתרון של החודשים האחרונים

20:47
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נתניהו (יונתן זינדל / פלאש90)

סקר מנדטים חדש של כאן חדשות, שנערך על ידי דודי חסיד ומכון קנטאר, מציג תמונת מצב של קיפאון פוליטי מוחלט בין הגושים, לצד תנודות פנימיות במפת המנדטים.

לפי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד יורדת במנדט ועומדת על 20 מנדטים, בעוד מפלגת "ישר!" בראשות גדי אייזנקוט שומרת על יציבות ומובילה את המפה עם 24 מנדטים.

בחלוקה לגושים נרשם שוויון מוחלט: גוש אייזנקוט עומד על 52 מנדטים, וגוש נתניהו עומד אף הוא על 52 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים, ורשימתם של הנדל וזליכה תקועה בתווך עם 4 מנדטים.

בגזרת התנודות, מפלגת הדמוקרטים נחלשת במנדט וכך גם יהדות התורה. מנגד, ישראל ביתנו, הציונות הדתית ועוצמה יהודית רושמות התחזקות של מנדט אחד כל אחת. מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר נכנסת למפה עם 4 מנדטים, וכך גם רשימת המילואימניקים של יועז הנדל והמפלגה הכלכלית של ירון זליכה שעוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

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מפת המנדטים המלאה: ישר! בראשות אייזנקוט עם 24 מנדטים, הליכוד 20, ביחד 12, הדמוקרטים 8, עוצמה יהודית 8, ישראל ביתנו 8, ש"ס 7, יהדות התורה 7, חד"ש-תע"ל ובל"ד 7, הציונות הדתית יחד עם זהות 6, רע"ם 5, עמך ישראל 4, והמילואימניקים של יועז הנדל והמפלגה הכלכלית של ירון זליכה 4.

המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה לפי הסקר הן כחול לבן, הציבור החרדי ונעם.

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