הדסה בן ארי: אולי לעולם לא אוכל לשתף למה התגרשתי

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי משתפת בפוסט גלוי לב ומורכב על התהליך הרגשי שהיא עוברת מאז גירושיה, ועל כתיבת ספר חדש העוסק בדיוק בשאלות הללו.

"למה אנשים מתגרשים. אני שואלת את השאלה הזו ברצינות",פתחה בן ארי את דבריה. "אלוהים עדי שאפשר לרשום שיא גינס על הזמן שלקח לי להגיד את המילה גרושה. מתגרשת. גירושים. כתבו לי לא מעט, נו, אולי תכתבי ספר גם על גרושות. אוי אלוהים, חשבתי. למה נראה לכם, מה כבר יש לי להגיד. למה חייבים לכתוב על כל הכאבים".

על אף הירתעותה הראשונית, בן ארי תארה כיצד מצאה את עצמה נשאבת מחדש אל המקלדת: "מצאתי את עצמי הולכת אחרי יד חצופה שמשכה אותי אל המקלדת והתחילה לכתוב ספר שגורם לי באופן אישי לצחוק ים וגם לבכות, ובמרכזו אישה גרושה. היא לא קשורה אליי, כמובן. היא לא מספרת את הסיפור שלי, כמובן. אבל היא שואלת את השאלות שאני שואלת את עצמי: מה זאת אהבה. איך הולכים מאוהבים בתוך עולם עייף והאם יש דרך שלא עוברת דרך פצעי ילדות וכאבים אחרים".