בגיל 91 הוא יצא לאחד המסעות הקשים בעולם - וסיים אותו

בגיל שבו רוב האנשים מעדיפים לצמצם את מספר המדרגות שהם עולים ביום, דייל סנדרס בן ה-91 החליט להשלים שוב את שביל האפלצ'ים, אחד ממסלולי ההליכה הארוכים והמאתגרים בארצות הברית.

סנדרס, המכונה בקרב תומכיו "Grey Beard", כבר השלים את המסלול בשנת 2017, אז היה בן 82. אלא שההישג ההוא לא הספיק לו, והוא החליט לצאת פעם נוספת למסע הארוך. הפעם הדרך נמשכה 359 ימים וכללה, לדבריו, לא פחות מ-71 נפילות ואשפוז קצר.

המסע החל ב-9 בספטמבר 2025 באזור הרפרס פרי. כדי לנצל את מזג האוויר החם יותר, סנדרס התקדם תחילה דרומה עד לקצה המסלול בג'ורג'יה. לאחר הפסקה בחורף חזר להרפרס פרי והחל להתקדם צפונה לכיוון הר קטהדין שבמיין, הנחשב לקצה הצפוני של השביל.

אבל הדרך הייתה רחוקה מלהיות חלקה. לאחר כמה נפילות קשות הוא סבל מפגיעות עיצביות ונזקק לאשפוז בחודש יוני. במקביל הוא נאלץ לחזור לביתו בטנסי בעקבות מותה של חמותו. לרגע היה נדמה שהמסע הגיע לסיומו, אולם אשתו עודדה אותו לחזור למסלול ולהשלים את מה שהתחיל.

וכך עשה. סנדרס חזר להשלים קטעים שנותרו מאחור, המשיך צפונה ולבסוף הגיע לפסגת קטהדין ב-31 באוגוסט בשעה 23:40. לאורך הדרך הוא נעזר במה שמטיילי האפלצ'ים מכנים "מלאכי השביל" - אנשים שמספקים למטיילים אוכל, שתייה וציוד.