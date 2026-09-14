הדוכן שאיש לא שם לב אליו - הפך פתאום לסנסציה

יוצר תוכן המוכר בטיקטוק בשם @slow_comics, שבנה לעצמו קהל של כ-40 אלף עוקבים, נוהג להגיע לכנסי קומיקס ולחפש דווקא יוצרים עצמאיים ודוכנים שאינם זוכים לתשומת לב רבה. במהלך כנס Anime NYC הוא נתקל בדארה, יוצר ומאייר אמריקני ממוצא ניגרי, שהציג שם את סדרת הקומיקס העצמאית שלו.

הקומיקס המרכזי של דארה, Ori: Holder of the Heads, מושפע עמוקות מהתרבות היורובית של מערב אפריקה. העלילה מתרחשת בעולם שבו בני אדם מסוגלים לשוחח עם אבותיהם ולקבל מהם עצות, אלא שבשלב מסוים משהו משתבש והאבות הקדמונים מתחילים לתקוף את החיים. הגיבורים יוצאים למסע בניסיון להבין מה גרם לשינוי.

המבקר התרשם במיוחד מסגנון האיור, הצבעים והשימוש בדוגמאות המזוהות עם בדים אפריקניים. הוא רכש גם יצירה נוספת של דארה בשם Etch, קומיקס יוצא דופן שניתן לקריאה משני הכיוונים, כאשר כל כיוון מציג נקודת מבט אחרת על אותו ויכוח.

אבל ההפתעה האמיתית הגיעה לאחר שהסרטון על המפגש פורסם.

הפרסום הפך לוויראלי וזכה למיליוני חשיפות ולכמיליון לייקים. בעקבותיו נוספו לחשבון של דארה כ-25 אלף עוקבים חדשים, והקוראים מיהרו להזמין את יצירותיו. בתוך זמן קצר אזל המלאי של Ori, וגם מכירה מוקדמת מוגבלת נמכרה במלואה.

הביקוש היה כה גדול, עד שדארה נאלץ להזעיק את אחיו ג'ושוע, שנסע מפנסילבניה לניו יורק עם יתר העותקים הפיזיים שנותרו בידיו. גם הם נמכרו כולם. המבקר סיפר לאחר מכן כי בעקבות הוויראליות של הסרטון, החומר של היוצר למעשה "נמכר כולו כמעט בן לילה".

דארה עצמו פרסם סרטון תודה לקהילה שהתגייסה לרכוש את יצירותיו והודיע על פתיחת הזמנות נוספות.

הסיפור הפך בתוך ימים מדוגמה ליוצר עצמאי שכמעט נבלע בין מאות דוכנים בכנס, להמחשה של הכוח שיש לרשתות החברתיות כשהן מפנות את הזרקור דווקא למי שעדיין לא זכה לחשיפה רחבה.