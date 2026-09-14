פרשה ביטחונית חמורה: כבאי חשוד בניהול קשר עם חמאס

פרשייה ביטחונית חדשה וחמורה נחקרת בשבועות האחרונים במשטרה ובשב״כ. במרכזה צעיר בן 19 מכפר קאסם, המשרת בשירות הלאומי ככבאי באחת מתחנות הכיבוי באזור המרכז - תחנה המעניקה שירותי חירום למספר יישובים. הצעיר נעצר לפני כחודש בחשד לקידום פעילות טרור ולתכנון שורת פיגועים, כך דיווחה הערב (שני) לי עייש ב-i24news.

על פי ממצאי החקירה, לפחות אחד הפיגועים תוכנן להתבצע באתר אסטרטגי שאליו הגיע הצעיר במסגרת תפקידו. עוד עלה כי הוא יצר קשר עם גורמי חמאס ועם גורם המזוהה עם המודיעין האיראני.

לפי החשד, הצעיר ניסה גם להקים חוליית טרור ולגייס אליה שני מכרים נוספים מכפר קאסם. השניים נעצרו והוחזקו במעצר במשך כשבועיים, אך בעניינם לא התגבשה עדיין תשתית ראייתית מספקת להגשת כתבי אישום.

בפשיטה של כוחות הביטחון על ביתו נתפסו כלי איירסופט וציוד אימונים רב. בתום כחודש במעצר, מחר יוגש נגדו כתב אישום