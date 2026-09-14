נערך להקמת ממשלת מיעוט: המהלך הדרמטי של איזנקוט

בעקבות דבריו של גדי איזנקוט, לפיהם אינו פוסל הקמת ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות, והחשש במטה מהתנגדות פנימית של חברי רשימתו למהלך כזה, נחשפים הצעדים שננקטים מאחורי הקלעים ברשימה.

הפרשן המדיני עמית סגל חשף הערב דרישה יוצאת דופן שעלתה בתוככי מטה הבחירות של אייזנקוט, במטרה למנוע סילוף של עמדת הסיעה בהצבעות דרמטיות ובייחוד סביב השבעת ממשלה.

לפי הדיווח של סגל, מנהל הקמפיין פנה לחברי הרשימה ועדכן אותם כי נבחנה אפשרות להחתים את כולם על מסמך משפטי מחייב: "שקלנו להחתים אתכם על מסמך התחייבות להתפטר מהכנסת ולא להצביע נגד הסיעה בהשבעת ממשלה, אבל ויתרנו".

במקום המסמך המקורי, הוחלט במטה על מהלך חלופי הכולל ניסוח קוד אתי שיחייב את כל חברי הרשימה שלא להצביע בניגוד לעמדת הסיעה.