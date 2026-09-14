סקר מנדטים: וינטר והנדל בפנים; איזנקוט ממשיך לקרוס

יועז הנדל ( אבשלום ששוני )

סקר מנדטים חדש של חדשות 12 מציג יתרון נזיל לגוש אייזנקוט על פני גוש נתניהו, לצד מעבר של רשימות נוספות מעל אחוז החסימה.

לפי נתוני הסקר, מפלגת "ישר!" בראשות גדי אייזנקוט מובילה את המפה הפוליטית עם 23 מנדטים, כשאחריה מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו עם 20 מנדטים. מפת הגושים מציגה יתרון של 54 מנדטים לגוש אייזנקוט לעומת 50 מנדטים לגוש נתניהו. המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים נוספים, ואיחוד המילואימניקים של יועז הנדל והמפלגה הכלכלית של ירון זליכה משיג 4 מנדטים.

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תמונת המנדטים המלאה: ישר! 23 מנדטים, הליכוד 20, ביחד 13, הדמוקרטים 10, הרשימה המשותפת 8, יהדות התורה 8, ישראל ביתנו 8, ש"ס 7, עוצמה יהודית 6, הציונות הדתית יחד עם זהות 5, רע"ם 4, עמך ישראל בראשות עופר וינטר 4, ואיחוד המילואימניקים והכלכלית 4.

שלא עוברות את אחוז החסימה בסקר הנוכחי הן כחול לבן, הציבור החרדי, ישראל תחילה ונעם לישראל.