בצל החשש מהסלמה: המועצה בצפון בעדכון לתושבים

בצל הדריכות הגבוהה בצפון והחשש מהסלמה מול חיזבאללה, בעקבות השמדת תשתית הטרור של הארגון ברכס עלי טאהר על ידי כוחות צה"ל, דוברות עיריית קריית שמונה הוציאה הודעה לתושבי העיר ויישובי הסביבה, בה היא מעדכנת על פעילות ביטחונית הצפויה במרחב בזמן הקרוב.

"תושבי קריית שמונה ויישובי הגליל, בדקות הקרובות צפויה פעילות צבאית של כוחות צה"ל במרחב", נמסר מדוברות העירייה.