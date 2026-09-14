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חדשות פוליטי מדיני

עמית סגל: זו הסיבה להתחזקות של גוש נתניהו

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, מתייחס לשינוי המגמה בסקרים המצביעה על התחזקות גוש נתניהו, וחושף את הסיבה לכך

19:54
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עמית סגל (חיים גולדברג / פלאש90)

הפרשן הפוליטי עמית סגל הופיע הערב בערוץ 12 וסיפק ניתוח למגמת ההתחזקות של גוש הימין בסקרים האחרונים, כשהוא מסמן את הגורם המרכזי לשינוי במפת המנדטים.

בראש ובראשונה הצביע סגל על תרומתו של תת-אלוף במיל' עופר וינטר לזירה הפוליטית: "הסיבה להתחזקות גוש הימין בסקרים היא עופר וינטר, שהוא האדם היחיד מכל הגוש שמצליח להחזיר מצביעים הביתה".

בהמשך דבריו התייחס סגל לטעויות האסטרטגיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביחסיו עם וינטר: "לדעתי, נתניהו שגה כאשר הוא הלך לוינטר על הראש. אני חושב שגם הוא יודע שהוא שגה, והראיה היא שכרגע הוא מחליט להשאיר את וינטר".

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לפני 3 שעות

עמית סגל, די למכור לנו סיפורים על סקרים מומצאים! ביבי והעסקנים שלו מרוויחים מכל הספין הזה בעוד הלוחמים בשטח נשחקים!
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