עמית סגל: זו הסיבה להתחזקות של גוש נתניהו

הפרשן הפוליטי עמית סגל הופיע הערב בערוץ 12 וסיפק ניתוח למגמת ההתחזקות של גוש הימין בסקרים האחרונים, כשהוא מסמן את הגורם המרכזי לשינוי במפת המנדטים.

בראש ובראשונה הצביע סגל על תרומתו של תת-אלוף במיל' עופר וינטר לזירה הפוליטית: "הסיבה להתחזקות גוש הימין בסקרים היא עופר וינטר, שהוא האדם היחיד מכל הגוש שמצליח להחזיר מצביעים הביתה".

בהמשך דבריו התייחס סגל לטעויות האסטרטגיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ביחסיו עם וינטר: "לדעתי, נתניהו שגה כאשר הוא הלך לוינטר על הראש. אני חושב שגם הוא יודע שהוא שגה, והראיה היא שכרגע הוא מחליט להשאיר את וינטר".