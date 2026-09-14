אביר קארה חושף: קיבלתי הצעה להצטרף למפלגה הזו; זה קרץ לי

חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, שהודיע לפני מספר ימים באופן סופי, כי הוא לא יתמודד בבחירות הבאות, חושף כי קיבל הצעה נצטרף לאחת המפלגות.

"כמה ימים לפני סגירת הרשימות קיבלתי הצעה להתחבר למפלגת ״הציבור החרדי״ של לייטנר. להתברג במקום גבוה ברשימה, עם הבטחה לתפקיד כלכלי משמעותי אם עוברים, תפקיד שר ראשון ועוד לא מעט אפשרויות. חשבתי על זה בכובד ראש. אני מודה, הרעיון קסם לי. המפלגה שלהם קוסמת לי גם היום", חשף קארה.

יחד עם זאת הוא הוסיף: "אבל בסוף הגעתי למסקנה שזה פשוט לא נכון להם. הרעיון שלהם גדול ממני, ולמען האמת הוא גם גדול מהם. חשוב שהקול הצלול והברור שקורא לשילוב המגזר החרדי בתעסוקה, בכלכלה, בצבא ובהשכלה יבוא דווקא מתוך הציבור החרדי.

חשוב שמפלגת ״הציבור החרדי״ תהיה חרדית על מלא. בלי קישוטים מבחוץ, בלי חיבורים שנועדו לשפר סיכויים אלקטורליים ובלי עלי תאנה. חרדים שאומרים מתוך הבית הנני, אנחנו רוצים להיות חלק מלא ממדינת ישראל, מהכלכלה שלה, מהביטחון שלה ומהעתיד שלה".