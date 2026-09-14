ברקו על צום גדליה: "מזה אני מכיר רק את גדליה מצ׳רלי וחצי"

"מזה אני מכיר רק את גדליה מצ׳רלי וחצי", כך הגיב היום (שני) אייל ברקוביץ' במהלך התוכנית ברשת 13 עם מוריה קור. הדברים נאמרו לאחר שהכתב מיכאל שמש הזכיר כי היום מציינים את צום גדליה.

מיכאל שמש אמר בשידור "כמו שאתה יודע היום אנחנו מציינים את צום גדליה" ברקו שלא ידע על מה מדובר אמר כי הוא מכיר את גדליה מהסרט ״צ׳רלי וחצי״.

כאמור, צום גדליה נקבע לזכר רצח גדליה בן אחיקם, שהיה המושל היהודי האחרון ביהודה לאחר חורבן בית המקדש הראשון. הרצח בוצע בידי ישמעאל בן נתניה, יהודי שהופעל על ידי מלך עמון, על רקע קנאה פוליטית ומאבקי כוח.

לרצח היו השלכות על התושבים היהודים שנותרו בארץ לאחר החורבן. הם חששו מנקמת הבבלים, נפוצו לכל עבר וברחו למצרים. בעקבות עזיבתם חוסלה שארית היישוב היהודי שנותרה בארץ, ומותו של גדליה הפך לאירוע שסימן גם את חורבנו של היישוב.

האירוע מסמל את סיומו המוחלט של השלטון היהודי באותה התקופה ואת תחילתה של גלות בבל המלאה. לאחר חורבן בית המקדש הראשון עוד נותרו ביהודה תושבים יהודים תחת שלטונו של גדליה, אך הרצח והבריחה שבאה בעקבותיו הביאו לסיומה של אותה מסגרת.

חז״ל קבעו את הצום בג׳ בתשרי, לזכר גדליה ולזכר החורבן שנגרם בעקבות מותו. בקביעת הצום ביקשו ללמד ששקולה מיתתם של צדיקים כחורבן בית אלוהינו: רצח המושל הביא להתפזרות התושבים שנותרו ביהודה ולחורבן היישוב שהתקיים בה לאחר חורבן המקדש.