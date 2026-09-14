אחרי הנאום נגד ישראל: הראפר הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן

הסערה סביב סיבוב ההופעות של אד שירן מקבלת תפנית: הראפר מקלמור, שהיה אמור לשמש כמופע החימום בשמונה מתוך עשר הופעות של הכוכב בארצות הברית, הוסר מהמשך הטור - לאחר ההתבטאות הפוליטית שלו נגד ישראל במהלך הופעה בניו ג'רזי.

על פי העדכון, אולמות שבהם היו אמורות להתקיים ההופעות הודיעו כי לא יאפשרו למקלמור לעלות על הבמה, ובעקבות זאת הוא לא צפוי להמשיך ולהופיע לצד שירן בהמשך סיבוב ההופעות האמריקאי.

קרא "Free Palestine" מול עשרות אלפי צופים

הסערה החלה בתחילת החודש, כאשר מקלמור עלה כמופע החימום של שירן באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי, מול יותר מ-80 אלף צופים. במהלך ההופעה הוא קרא "Free Palestine" וביצע את השיר השנוי במחלוקת "Hind's Hall", המזוהה עם המחאות הפרו-פלסטיניות בקמפוסים בארצות הברית.

במהלך הביצוע הוקרנו על מסכי הענק תמונות מעזה ומסרים פוליטיים, והאירוע עורר ביקורת חריפה בקרב גורמים בקהילה הישראלית והיהודית בארצות הברית.

המחאה נגד מקלמור - והדרישה מאד שירן

בעקבות ההופעה השיק ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC) עצומה שקראה לאד שירן ולחברת ההפקות Live Nation להדיח את מקלמור מסיבוב ההופעות.

בארגון טענו כי הראפר ניצל את הבמה שניתנה לו במסגרת הופעה של שירן כדי לקדם מסרים פוליטיים חד-צדדיים, והדגישו כי מבחינתם האחריות מוטלת גם על מי שמעניק לו את הבמה.

כעת, לאחר המחאה והסערה שהתעוררה סביב הופעתו, מקלמור הוסר מהמשך סיבוב ההופעות בארצות הברית ולא צפוי לחמם את שירן בהופעות שבהן היה אמור להשתתף.