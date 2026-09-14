חייל צה"ל תובע את כאן 11: 'פרשת ריגול חמורה'

חייל בשירות סדיר, אלעזר קופל, הגיש לבית משפט השלום בתל אביב תביעה נגד כאן 11 ותאגיד השידור הישראלי, בדרישה לפיצוי בסך 75,000 שקלים בגין הוצאת לשון הרע. התביעה עוסקת בשימוש בתמונתו במסגרת דיווח שעסק בפרשת ריגול חמורה.

לפי דיווח באתר “העין השביעית”, קופל טוען כי באפריל 2026 פורסם בחשבון האינסטגרם של תאגיד השידור דיווח מאת הכתבת שלי טפיירו, שעסק בשני טכנאי מטוסים בחיל-האוויר שנחשדו בריגול לטובת מדינת אויב. לטענתו, במסגרת הדיווח הוצגה תמונתו כרקע לכתבה שעסקה בהעברת מידע רגיש על מטוסי קרב ובאיסוף נתונים על בכירים, ובהם הרמטכ”ל.

קופל, המיוצג על ידי עורכי הדין משה יצחק אוסדיטשר וישראל זיסקינד, טוען כי בני משפחתו ומכריו זיהו אותו מיד, למרות הטשטוש החלקי שבוצע בתמונה. בכתב התביעה נטען כי מדובר בתמונה זהה לחלוטין לזו שפורסמה בעבר בהקשר חיובי בכתבה אחרת, דבר שלטענתו הפך את זיהויו לוודאי.

עוד מדגיש התובע כי ייחוס עבירות ביטחוניות חמורות מסוג זה לחייל מכהן פוגע פגיעה קשה בשמו הטוב ועלול ליצור סיכון ממשי לביטחונו.

בתגובה למכתב ההתראה טוען תאגיד השידור כי פעל בהתאם לסטנדרטים עיתונאיים מחמירים. בתאגיד מציינים כי לצד התמונה הופיע כיתוב ברור שהבהיר כי מדובר באילוסטרציה, וכן כי הדמות בתמונה טושטשה במטרה למנוע את זיהויה. הנהלת כאן גורסת כי הבהרה זו מנתקת כל זיקה משפטית בין התובע לבין החשודים בפרשה.

נכון למועד הדיווח, טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים.